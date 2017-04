Arnhem pakt Nijmegen terug voor KNVB-beker als piemel

NIJMEGEN - Normaal staat er in Nijmegen een bord met daarop de aankondiging van de eerst volgende wedstrijd van voetbalclub NEC, maar daar hebben supporters van Vitesse verandering in gebracht.

Op het bord zijn nu de kleuren van Vitesse te zien met daarop de aankondiging van de bekerfinale tegen AZ op zondag 30 april. Daaronder staat de opmerkelijke tekst 'Pubers tekenen piemels in hun schoolschriften'.

Lang konden de fans van Vitesse er niet van genieten. De kleuren van Vitesse zijn er zaterdagavond alweer afgehaald.

De tekst 'Pubers tekenen piemels in hun schoolschriften' verwijst waarschijnlijk naar een eerdere actie in Arnhem. Op een muur vlakbij het Roermondsplein in Arnhem was een artistieke arend getekend. De vogel houdt in zijn klauwen de KNVB-beker vast.

Daar kwam afgelopen week verandering in. Vermoedelijk NEC-supporters hadden als geintje de KNVB-beker overgeschilderd tot een piemel. Van de tekst 'Bring us the cup' werd gemaakt 'Bring us the cum'.

De graffiti-tekening is vooralsnog voorzien van een soort noodoplossing. De piemel was eerst met witte verf weggehaald.

Daarna werd er NEK op het de 'beker' gezet.

In aanloop naar de Gelderse derby tussen Vitesse en NEC is het een traditie om met ludieke acties te komen.