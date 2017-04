Het kriebelt niet en heeft zelfs een tepel

ZEVENAAR - Je hebt ze in alle cupmaten en kleuren, de breiboezem. De gebreide borsten worden op verschillende plekken in Nederland gemaakt voor vrouwen die borstkanker hebben gehad. Sinds zaterdag wordt er ook één keer in de maand gebreid in het Braamhuis in Zevenaar.

Het kriebelt niet, het weegt bijna niks en heeft zelfs een tepel... In het Braamhuis in Zevenaar, een inloophuis voor mensen met kanker, liggen tientallen soorten en maten gebreide borsten op tafel. In een paar uur tijd komen daar weer een paar nieuwe exemplaren bij.

Speciaal katoen

Deze eerste zaterdag zijn er zeker tien vrouwen die mee breien. Ingeborg Dirks van de Stichting Breiboezem is er deze keer speciaal bij voor uitleg over de patronen. De stichting zorgt voor garen en vulling. 'We hebben speciaal katoen, dat is heel zacht. Je kunt niet zomaar elk garen gebruiken, want het moet natuurlijk geen irritaties geven op de huid. '

De gebreide borsten zijn niet bedoeld als alternatief voor de siliconen prothese, maar meer voor de afwisseling. 'Zo'n siliconen prothese is vaak zwaarder, plakkerig, stinkt zelfs een beetje, vrouwen gooien dat ding vaak uit hun bh. De breiboezem is zacht en licht. Vrouwen kunnen zich zo toch vrouw voelen. '

Dolblij met breiboezem

Sinds kort worden er ook een soort halve maantjes gebreid. 'Dat is voor vrouwen die een borstbesparende operatie hebben gehad. Dan kan dit dienen als extra opvulling. '

Marion Bergevoet is dolblij met haar gebreide borst: 'Ik laat 'm ook vol trots aan iedereen zien. Het moet nog meer bekendheid krijgen, want het is voor heel veel vrouwen een uitkomst. '