Scootmobieler aangereden op rotonde

BEUNINGEN - Een automobilist heeft zaterdagmiddag op een rotonde in Beuningen een bestuurder van een scootmobiel aangereden. Het slachtoffer raakte daarbij gewond.

Het ongeval gebeurde op de Wilhelminalaan toen de scootmobieler overstak. De automobilist wilde de rotonde oprijden, maar zag daarbij het slachtoffer over het hoofd.

Door de botsing kwam de bestuurder van de scootmobiel ten val. Het slachtoffer is later per ambulance afgevoerd naar een ziekenhuis. Over de aard van het letsel is niets bekend.