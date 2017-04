Lachen! Radioactief wild, meneer de Leeuw en scheuren in politiewagen

ARNHEM - Lachen, gieren, brullen op 1 april. Op de redactie van Omroep Gelderland kwamen weer veel 1 aprilgrappen binnen. De opvallendste Gelderse grappen hebben we voor je op een rij gezet.

Radioactieve brokjes om wild op te sporen

Het Nationale Park De Hoge Veluwe heeft een nieuwe manier om mensen van het wild te laten genieten. Met een speciale app kunnen de dieren worden opgespoord. De dieren hebben de afgelopen jaren radioactieve brokjes gekregen en de app werkt als een soort geigerteller, zodat de 'kans op het zien van wild wordt gemaximaliseerd'. Vanaf 1 april is de app te downloaden voor Android en iOS.

Met gillende sirenes in een politiewagen rijden

Achter het stuur kruipen van een politiewagen en met gillende sirenes door de binnenstad van Arnhem rijden. Je kon het winnen op de Facebookpagina van de politie Arnhem-Noord. Er kwamen bijna 500 reacties binnen, maar uiteindelijk kwam de aap uit de mouw. Ook dit is een 1 aprilgrap. Overigens gaat de politie alsnog iets verloten: een dienst meelopen met de politie.

Kan ik meneer De Leeuw spreken?

De Arnhemse dierentuin Burgers' Zoo krijgt weer massaal mensen aan de telefoon die vragen naar meneer De Leeuw. De grap keert jaarlijks terug. Vorig jaar gooide de dierentuin het over een andere boeg. Nietsvermoedende werknemers die door hun collega's in de maling werden genomen of grappenmakers die zelf besloten naar meneer De Leeuw te vragen, krijgen die ook echt aan de lijn.

De Gelderse derby gaat niet door

En de supportersvereniging ForzaNEC had vrijdag een berichtje op de site staan dat de Gelderse derby tussen Vitesse en NEC zondag mogelijk niet door zou gaan. De grasmat in Gelredome kon niet meer in het stadion worden geschoven door een technisch mankement. Zaterdag stond er op de site een groot plaatje met daarop: 1 april.

Boontje komt om zijn loontje

Hockeycoach Martin Rietman is altijd in voor een lolletje. Rond 1 april moeten vrienden, familie en collega's altijd op hun hoede zijn. Dit jaar had hij het meidenhockeyteam van de Lochemse Hockey Club wijs gemaakt dat Omroep Gelderland zou langskomen om te filmen voor het programma 'Clubs met Ballen', omdat het team goede prestaties had geleverd. Onzin, Omroep Gelderland wist er niets van, maar is ook niet de beroerdste, dus ging toch langs.