'Een vreemde verplicht in mijn bed laten slapen? Dat nooit!'

EPE - 43 eigenaren van vakantiepark de Vliegden in Epe stappen naar de Raad van State. Ze zijn boos omdat de gemeente Epe ze verplicht hun tweede huis voor 245 dagen per jaar te verhuren. Dat is beleid: de gemeente Epe wil zo meer toeristen trekken en permanente bewoning tegen gaan.

Het vakantiepark is in rep en roer. Hans Kok komt er al meer dan 20 jaar en heeft een huisje in eigendom. Met eigen grond. Zijn huisje heeft hij in de loop der jaren helemaal opgeknapt. Hij staat paf vanwege de verplichte verhuur. 'Een vreemde in mijn eigen huisje laten slapen. In mijn eigen bed. Dat nooit.'

245 dagen verhuren aan een vreemde

De verplichting komt uit het bestemmingsplan dat in 2005 is vastgesteld en afgelopen donderdag weer door de gemeenteraad is bekrachtigd. 120 dagen mag je zelf in je eigen huisje zitten. De overige 245 dagen moet je het verhuren. Hans Kok: 'Er stond niets over in het koopcontract met de gemeente. Ik heb zelfs nog een ambtenaar van de gemeente Epe gesproken voordat ik kocht. Die zei me dat ik ongelimiteerd zelf van het huisje gebruik kan maken.'

Onbehoorlijk

De bewoners zijn vooral boos op de manier waar het allemaal is gegaan. Ben Bitter: 'Je gaat uit van een koopcontract. Als dan later via een bestemmingsplan, waar ik op afstand niets van mee krijg, opeens iets veranderd dan is dat onbehoorlijk. Het is privé-eigendom en ik kan er mee doen wat ik wil. Of de gemeente nu meer toeristen wil trekken of niet.'

Epe is formeel

Wethouder Robert Scholten is ongevoelig voor de argumenten en stelt zich formeel op. 'Het is sinds 2005 beleid en nu ook weer bekrachtigd door de gemeenteraad. Het zijn prachtige huisjes en daar kunnen we meer toeristen mee trekken.'

Dit kan ik niet over mijn kant laten gaan

Voor de 43 bewoners van de Vliegden is dat onverteerbaar en daarom stappen ze naar de Raad van State. Ze hebben goede hoop omdat er vergelijkbare zaken in het verleden door de rechter in het voordeel van de bewoners is opgelost. 'Het is een hoop gedoe en ik wil het niet.' zegt Hans Kok, 'maar ik kan dit niet over mijn kant laten gaan.'