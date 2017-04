Bestuurder woonzorgcentrum per direct op non-actief

ARNHEM - Bestuurder Barbara Versteegen van woonzorgcentrum Insula Dei Huize Kohlmann in Arnhem is met onmiddellijke ingang op non-actief gesteld. Dat meldt de Raad van Toezicht van de stichting.

De zorginstelling werd eind vorig jaar onder verscherpt toezicht gesteld. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) waren de cliëntdossiers niet volledig en up-to-date en werden medewerkers onvoldoende ondersteund door leidinggevenden en behandelaren.

Insula Dei Huize Kohlmann wil de situatie verbeteren, maar kwam de afgelopen maanden tot de conclusie dat Versteegen hier niet de capaciteiten voor heeft. 'De Raad van Toezicht heeft na uitgebreid onderzoek sterke aanwijzingen dat de bestuurder niet de koers kan uitstippelen en uitvoeren die past bij haar rol en de visie die de Raad van Toezicht heeft over het op goede wijze leiden van onze organisatie.'

Barbara Versteegen zegt in De Gelderlander dat ze voor twee weken op non-actief is gesteld. Ze wil verder niet reageren. Bestuurssecretaris Wendy van der Veen heeft haar werkzaamheden tijdelijk overgenomen. De Raad van Toezicht bekijkt of er een interim bestuurder moet worden aangesteld.

De op non-actief stelling zou vooralsnog niets te maken hebben met het onderzoek naar belangenverstrengeling dat tegen Versteegen loopt. De Gelderlander meldde eerder dat de bestuurder voor de inrichting van de verpleeghuizen jarenlang een beroep heeft gedaan op het bedrijf van haar echtgenoot.

