Deze berichten werden afgelopen week het meest gelezen

ARNHEM - Welke berichten zijn deze week het meest gelezen op gld.nl en op de app van Omroep Gelderland? Zoals ieder weekend een overzicht.

Man verongelukt met bestelbus

Een man van 24 uit Kootwijkerbroek verongelukte donderdagochtend bij de afrit van de A1 in Amersfoort.

Het slachtoffer zat in een bestelbus en botste op de kruising met de Bergpas op een andere bestelbus. Twee inzittenden van dat busje raakten daarbij gewond en moesten naar het ziekenhuis.

Een mandje vol liefde

De zoon van Elsbeth en Henk-Jan werd op 4 februari 2012 te vroeg geboren. Hij overleed een kwartier later. Voor een laatste reis naar huis was er vanuit het ziekenhuis niks geregeld om Guus in mee te nemen. Elsbeth maakt nu voor ouders met een zelfde situatie een bijzonder mandje.

Guus was net geen 24 weken waardoor hij niet erkend is als mens. Hierdoor was er geen mogelijkheid om aangifte te doen bij de gemeente en wordt een uitvaart door de meeste verzekeringen niet vergoed. De ouders van Guus wilden hem graag mee naar huis nemen om hem een waardig afscheid te geven met een crematie.

Woningovervaller doodgereden

Arnhem-Zuid werd donderdag opgeschrikt door een fatale woningoverval. De vermoedelijke dader werd naderhand doodgereden bij het huis aan de Limburgsingel. Inmiddels is bekend dat het om een 46-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats gaat.

De twee bewoners zijn aangehouden. De 32-jarige vrouw en een 34-jarige man worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van de vermoedelijke overvaller. Het echtpaar zit nog vast.

