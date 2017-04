Duitsers vast na mislukte bedrijfsinbraak

NIJKERK - Dankzij meldingen van een voorbijganger en een beveiligingsbedrijf heeft de politie in Nijkerk vier vermoedelijke inbrekers aangehouden.

De voorbijganger alarmeerde de politie nadat hij een paar mannen verdacht had zien rondlopen in de buurt van de Koperslager. Het beveiligingsbedrijf meldde daarop dat daar een poging tot inbraak was geweest bij een bedrijf.

Gewaarschuwde agenten zagen even later op de Ambachtsstraat een busje rijden dat bij het bedrijf was gezien. Er bleken vier mannen in te zitten van wie er een in de laadbak lag. Daar werd ook inbrekersgereedschap gevonden.

De vier verdachten zijn daarop aangehouden. Het gaat om drie mannen van 20 en een van 24. Ze komen allemaal uit Duitsland.