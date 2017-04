NEC gaat derby in met nieuwe slogan op shirt

NIJMEGEN - NEC gaat de derby tegen Vitesse zondag in met een nieuwe slogan op het shirt. Het gaat om de tekst 'Wij zijn Nijmegen', die verwijst naar de vele samenwerkingsverbanden in Nijmegen.

Wij zijn Nijmegen is in het jubileumjaar 2016 gestart als verbindend element tussen de vele activiteiten die dat jaar plaatsvonden. Onlangs heeft het college besloten om Wij zijn Nijmegen als uiting voor de vele samenwerkingsverbanden in de stad voort te zetten voor een langere termijn.

Volgens het college gaat Wij zijn Nijmegen veel verder dan het promoten van de stad. 'Het staat voor wie en wat we in Nijmegen willen zijn: een gastvrije stad waar iedereen meetelt en de mensen zich verantwoordelijk voelen. Voor de stad en voor elkaar.'

Socialer, mooier, gezelliger en leefbaarder

Het doel achter Wij zijn Nijmegen is om mooie initiatieven verder te helpen. Samen met actieve inwoners en met organisaties die hart hebben voor Nijmegen. Zo wil het college de stad nog socialer, mooier, gezelliger en leefbaarder maken.

NEC zal de komende periode een rol spelen in deze doelstelling. De club en de gemeente denken na over concrete activiteiten om de verbinding tussen de voetbalclub en Wij zijn Nijmegen duidelijk te maken.

'NEC een van de belangrijkste ambassadeurs van Nijmegen'

Burgemeester Bruls is gelukkig met de samenwerking met NEC. 'Met Wij zijn Nijmegen proberen wij mensen in onze stad te verbinden. Het feit dat NEC als een van onze belangrijkste ambassadeurs van de stad zich nu verbindt aan deze doelstelling, zal de naamsbekendheid en de betrokkenheid van Nijmegenaren bij Wij zijn Nijmegen ongetwijfeld vergroten.'

'NEC is zo veel meer dan een voetbalclub'

Ook algemeen directeur Bart van Ingen van NEC is gelukkig met de samenwerking. 'NEC is zo veel meer dan een voetbalclub. We staan midden in de samenleving en bereiken dagelijks een grote groep Nijmegenaren, maar we hebben ook een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid', legt hij uit.

'Wij zijn Nijmegen is een ambitieus initiatief om de stad nog mooier, trotser en leefbaarder te maken. Dat sluit aan bij onze doelstelling als club en stichting en daarom dragen wij graag ons steentje bij.'