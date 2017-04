Auto raakt van de weg en botst tegen boom

Foto: Brandweer Eibergen

EIBERGEN - Op de Haaksbergseweg (N18) bij Eibergen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto was de weg geraakt en tegen een boom gebotst.

Volgens de brandweer ging het rond 4.00 uur mis op de kruising met de Needseweg. Toen de hulpdiensten arriveerden, was de bestuurder al zelf uit de auto gestapt. Hij is door ambulancepersoneel nagekeken. Hoe het eenzijdige ongeval kon gebeuren, is niet bekend.