Fatale woningoverval Arnhem: vandaag nog sporenonderzoek

ARNHEM - Bij de woning in Arnhem waar donderdagavond een vermoedelijke overvaller werd doodgereden, wordt ook vandaag nog sporenonderzoek verricht. De politie verwacht later op de dag met nieuwe informatie te komen.

Vrijdag werd bekend dat de twee aangehouden personen bewoners zijn van het overvallen huis aan de Limburgsingel. Het gaat om een 32-jarige vrouw en een 34-jarige man. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van de vermoedelijke overvaller.

Aangereden na achtervolging

De politie vermoedt dat de overleden man samen met anderen de woning van de twee wilde overvallen. Volgens getuigen is hij na een korte achtervolging aangereden door een van de slachtoffers van de overval. De politie doet geen mededelingen over wie de bestuurder is.

Politie-onderzoek na de overval:

Rolex van 30.000 euro

De aangehouden man bood sinds zondag op Marktplaats een peperduur horloge aan; een Rolex van 30.000 euro. Het is onduidelijk of dat verband houdt met de fatale overval.

De Arnhemmer is verder betrokken bij een autodealer aan de Conradweg in Arnhem en een zonnestudio aan de Steenstraat, ook in Arnhem.