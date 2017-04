Doodgereden woningovervaller is 46-jarige man zonder vast woonadres

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - De vermoedelijke woningovervaller die donderdagavond werd doodgereden in Arnhem, is een 46-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Dat meldt de politie zaterdagmiddag.

Vrijdag werd bekend dat de twee aangehouden personen bewoners zijn van het overvallen huis aan de Limburgsingel. Het gaat om een 32-jarige vrouw en een 34-jarige man. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van de vermoedelijke overvaller. Het echtpaar zit nog vast. Aangereden na achtervolging De politie vermoedt dat de overleden man samen met anderen de woning van de twee wilde overvallen. Volgens getuigen is hij na een korte achtervolging aangereden door een van de slachtoffers van de overval. Politie-onderzoek na de overval: Ook deze zaterdag heeft de politie nog sporenonderzoek verricht bij de woning. Rolex van 30.000 euro De aangehouden man bood sinds zondag op Marktplaats een peperduur horloge aan; een Rolex van 30.000 euro. Het is onduidelijk of dat verband houdt met de fatale overval. De Arnhemmer is verder betrokken bij een autodealer aan de Conradweg in Arnhem en een zonnestudio aan de Steenstraat, ook in Arnhem.