Boze supporters en veel politie bij protestmars NEC

Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Boze supporters hebben voorafgaand aan de laatste training van NEC voor de derby meegelopen in een protestmars. Ze zijn boos vanwege het vuurwerkverbod. Aan de protestmars doen zo'n 150 supporters mee. Ook is er veel politie op de been.

Er was veel te doen om het vuurwerk dat traditioneel voor de derby door supporters wordt afgestoken. Dat is sinds vorig jaar verboden; het vuurwerk wordt nu door de club georganiseerd. Alle supporters worden bij binnenkomst op het trainingsveld gefouilleerd. Ze scanderen 'Weg met de wouten'. Ook NEC-directeur Bart van Ingen kreeg het te verduren. 'Rot op. Jij verziekt de club.' Daarna ging de directeur in gesprek met boze supporters. De training is ruim een half uur later begonnen. De supporters reageerden cynisch op het door de club georganiseerde vuurwerk.