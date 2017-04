Auto schiet van de weg en belandt in sloot

Foto: AS Media

CULEMBORG - In Culemborg is zaterdagochtend een auto van de weg geraakt en in een sloot beland.

Het eenzijdige ongeval gebeurde rond 8.00 uur op de Rijksstraatweg. Volgens een omstander kwamen de vier inzittenden met de schrik vrij. Hoe de auto van de weg kon raken, is niet bekend.