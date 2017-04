'Geen vervolging voor directie Smit Draad'

NIJMEGEN - Het Openbaar Ministerie gaat de directie van Smit Draad niet strafrechtelijk vervolgen. Dat meldt De Gelderlander.

Volgens het OM is er onvoldoende medisch bewijs om de directie van het Nijmeegse bedrijf te vervolgen. Zeven medewerkers van de kabelfabriek gingen over tot verzoek tot vervolging omdat zij zeggen ziek te zijn geworden door de arbeidsomstandigheden in het bedrijf.

De medewerkers zouden zijn blootgesteld aan gevaarlijke chemische stoffen bij de productie van wikkeldraad- en kabels voor transformatoren en generatoren.

De zaak is nog niet voorbij; er worden nog ingediende schadeclaims behandeld.

Een medewerker vertelde in 2015 over de problemen bij Smit Draad:

