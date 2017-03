Freek Thoone vond het een klote-avond

OSS - Freek Thoone was flink aangeslagen na de 4-0 nederlaag van Achilles'29 in Oss.

"We gingen met best veel vertrouwen hiernaartoe, maar na negen minuten is het eigenlijk gespeeld. En dan wordt het een hele vervelende avond, troosteloos. Dit is één van de onderste ploegen, daar moet je dan de punten tegen halen."

De aanvoerder weet dat het bijna onmogelijk is om degradatie te voorkomen. "Het is gewoon echt een klote-avond. We moeten verder, maar dit neem je wel even met je mee als je op deze manier verliest. Wat kunnen we nog? Als we het niveau van de weken hiervoor kunnen halen, kunnen we nog punten pakken. Maar of dat er genoeg zijn, dat zal afwachten worden. Iedere week dat we geen punten halen, wordt het lastiger."