Henk de Jong: we moeten hier wel even bescheiden blijven

DOETINCHEM - De Graafschap gaat zich opmaken voor een spannende slotfase van het seizoen. Onder Henk de Jong zijn de Achterhoekers opgekrabbeld uit een diep dal.

Het is dringen geblazen in de top van de vierde periode. RKC ging weliswaar hard onderuit, maar NAC Breda haalde uit en won in Venlo van koploper VVV. Zij staan nu samen met De Graafschap bovenaan. Volgende week ontvangen de Superboeren RKC in eigen huis.

Geluk

'Maar ook dit was een finale hoor', reageerde trainer De Jong na de zwaarbevochten maar verdiende zege op Jong PSV (2-1). 'Sommige jongens moesten in het begin wat wennen, maar in de tweede helft zaten ze er al wat beter in. Voor rust moet je het eigenlijk al beslissen. We hebben toen ook wel wat geluk gehad moet ik zeggen.'

In de genen

De Jong had genoten. 'Dit is toch prachtig man. Ik geniet van de supporters hoor, ook tijdens de supporters. Die mensen zijn zo gek met de club, het zit in de genen. In het DNA. Nou, bij zo'n club wil ik graag trainer zijn. En ook met de spelers is het prachtige werken. We hebben wat aanpassingen in de speelwijze gedaan, maar we zijn nu op de goede weg en kruipen er uit.'

Toorn blazen

De Graafschap is aan een uitstekende serie bezig. Als mensen nu verwachten dat de periode ook wel even gewonnen gaat worden, trapt De Jong direct op de rem. 'Laten we niet te hoog van de toorn blazen. We moeten hier heel bescheiden blijven. Deze club stond niet voor niets 18e. Dus druk ik dat soort gedachten de kop in. Hier had je toch voor getekend na vijf wedstrijden. Met een lastig programma staan we nu bovenaan. Dat is heel aardig.'