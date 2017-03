Achilles-trainer Meijers: dit had niks met betaald voetbal te maken

OSS - Achilles'29 speelde een dramatisch zwakke wedstrijd in Oss. Trainer Eric Meijers begreep daar niks van.

"Een beschamende avond van onze kant. Totaal onverklaarbaar, deze wedstrijd past totaal niet in onze serie van na de winterstop."

"Dit past meer bij de serie van vlak voor de winterstop. Toen is het ook helemaal misgegaan. Ik ben hevig teleurgesteld in vanavond, want we hebben aan alle kanten gefaald. Als wij dit laten zien, hebben wij helemaal niets op dit niveau te zoeken. We zijn iedere dag bezig om het moraal sterk te houden."

"Na de winterstop zag het er steeds beter uit. Alleen wat wij vandaag lieten zien, was buiten alle proportie. Dat heeft niets met betaald voetbal te maken."