Hidde Jurjus geniet op Vijverberg ondanks verlies

DOETINCHEM - Hidde Jurjus mag dan bij PSV onder contract staan, De Graafschap is de doelman nog lang niet vergeten. 'Die band krijg ik bij geen andere club.'

De populariteit van Jurjus nam vorig seizoen in de eredivisie grootse vormen aan. Een goed seizoen bij De Graafschap leverde de Achterhoeker uit Lichtenvoorde een toptransfer op naar PSV. Jurjus heeft Jeroen Zoet echter voor zich en speelt dus vaak bij de beloften.

Open voor verhuur

De keeper zou nu open staan voor verhuur. 'Deze zomer gaan we praten en kijken welk traject het beste is. Als PSV mij graag in Eindhoven wil houden, is dat ook goed. Maar we moeten doen waar we ons beide goed bij voelen. Ik heb gezegd dat ik altijd open sta voor verhuur, want ik ben kritisch naar mezelf. Binnen vier jaar moet ik het eerst halen. Nou, dan gaan we kijken wat de beste weg daar voor is.'

Nog steeds een band

Jurjus verloor van zijn oude club op een sfeervolle Vijverberg, maar werd luidkeels toegezongen. Het hele repertoire kwam voorbij vanaf de Spinnekop. 'Het is mooi. Je hebt maar één jeugd en die was voor mij hier. Dat bepaalt hoe ik ben. Deze band krijg ik ook niet bij een andere club, hoewel ik met PSV nu natuurlijk ook een goede band op bouw. Maar je ziet dat het nog steeds goed is.'

In eigen hand

De populaire keeper, die nog een aantal fabelachtige reddingen in huis had op De Vijverberg, gunt De Graafschap het succes. 'Ze hebben het nu redelijk in eigen hand om de periode te winnen. Het lijkt me fantastisch als ze het gaan redden. Voor de spelers, voor de supporters en ook voor de nieuwe trainer.'