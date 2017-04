Veroordeelde ontuchtpleger actief als voetbalvrijwilliger

ZUTPHEN - Voetbalclub AZC uit Zutphen komt later vandaag met een verklaring rondom de tuchtrechtelijk veroordeelde jeugdtrainer. Het radioprogramma Argos zocht uit dat de man als tafeltennistrainer in 1997 werd veroordeeld, maar nu bij de voetbalclub actief is als vrijwilliger.

Er wordt vandaag vooral gevoetbald bij AZC. Bestuursleden van de voetbalvereniging willen niet ingaan op de zaak, Ook ouders zijn terughoudend. Het zou gaan om de wedstrijdsecretaris van de club. De gemeente Zutphen laat weten dat wethouder Coby Pennings deze week een gesprek heeft met het bestuur van de voetbalvereniging.

De man werd in 1997 voor twee jaar geschorst vanwege 'het ongewenst aanraken van vier minderjarige spelers tijdens regiotrainingen'. De Zutphenaar was een toptrainer en bracht meerdere talenten naar de tafeltennistop. Dat was ook de reden dat hij zo populair was onder de ouders destijds. Veel moeders en vaders brachten hun kinderen speciaal naar Zutphen om door hem getraind te worden.

De NRC berichtte toen ook over de zaak en citeert uit een uitvoerig rapport. 'Hij hield mijn rechterhand bij mijn pols vast en met de andere hand hield hij mijn rechterborst vast.' Een ander slachtoffer vertelt: 'Hij pakte mijn dinges. Dat is twee keer gebeurd. Als ik mijn slagen niet goed uitvoerde, kwam hij achter mij of naast mij staat en deed dan zijn hand tegen mijn kruis aan.'

Argos sprak met meerdere personen uit die tijd. Uit deze gesprekken bleek dat hij in de jaren zeventig minstens één en in de jaren tachtig drie slachtoffer heeft gemaakt. Dit misbruik ging van ongewenste aanrakingen tot een seksuele relatie met een meisje van dertien.

Ontslag en schorsing

Omdat hij nooit op heterdaad werd betrapt én de ouders achter hem stonden, werd hier nooit iets aan gedaan. Toch werd de Zutphenaar uiteindelijk ontslagen. In 1997 schorste de tafeltennisbond hem bovendien voor het ongewenst aanraken van drie jongens van dertien jaar en één meisje van vijftien jaar.

Ook bij de politie werd aangifte gedaan. Maar zowel de politie als het Openbaar Ministerie deed hier niets mee. Tegen Argos wilden beide organisaties geen toelichting geven hierover.

Afspraken

Na de schorsing ging de Zutphenaar aan de slag bij een vereniging in het Achterhoekse Terborg. Het bestuur van die vereniging wist over de tuchtrechtelijke veroordeling en de geruchten. Er werden daarom afspraken met hem gemaakt. Zo mocht de man bijvoorbeeld niet alleen zijn met minderjarigen.

Tot vorig jaar was de Zutphenaar daar actief. De Achterhoekse tafeltennisvereniging stuurde hem toen weg, omdat hij alleen met een minderjarige jongen in een auto had gezeten. Er was niets gebeurd, maar het was tegen de afspraken met de club in.

Tegen Argos zegt de voorzitter van de club, dat ze weten van zijn veroordeling en de geruchten 'en zijn er goede afspraken met hem gemaakt'.

De tafeltennistrainer wilde zelf niet reageren op de radio.

De Stentor maakte een samenvatting van de uitzending: