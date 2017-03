Achilles'29-vrouwen gaan na tweede zege op rij positief de play-offs in

VELSEN-ZUID - De vrouwen van Achilles'29 beginnen met een goed gevoel aan de play-offs, die 21 april starten. De Groesbekers wonnen vrijdagavond de uitwedstrijd tegen Telstar met 1-2. Hierdoor eindigt de ploeg van vertrekkend trainer Judith Thijssen op de zevende plaats.

Achilles'29 wist al voorafgaand aan de wedstrijd tegen Telstar dat ze niet mee mocht doen in de kampioenspoule. Daarvoor was het verschil met nummer vier PSV (23 punten) veel te groot met nog één speelronde in de reguliere competitie te gaan.

Toch wilden de Groesbekers het goede gevoel van een week eerder doorzetten. Toen wonnen ze met liefst 5-0 van sc Heerenveen. Zowel Telstar als Achilles'29 kreeg een grote kans in het begin van de wedstrijd, maar het was de thuisploeg die op voorsprong kwam. Sanne van den Velden bracht de 1-0 voor Telstar op het scorebord.

Wedstrijd omgedraaid

Dit bleek - ondanks een paar kansen voor beide ploegen - de ruststand. Binnen twintig minuten in de tweede helft draaide Achilles'29 de wedstrijd om. Eerst trok Melanie Bross in de 55ste minuut de stand gelijk.

Tien minuten later kregen de bezoekers een strafschop, nadat aanvalster Sophie Cobussen in het zestienmetergebied werd gevloerd. De penalty werd feilloos benut door Yvette Derks. Ondanks kansen aan beide kanten werd er niet meer gescoord.

Play-offs

Doordat nummer zes sc Heerenveen ook won (4-0 van PEC Zwolle), eindigde Achilles'29 op de zevende plaats na 21 speelrondes met 16 punten. De onderste vier ploegen - PEC Zwolle, Achilles'29, sc Heerenveen en Telstar - in de eredivisie spelen vanaf 21 april play-offwedstrijden tegen elkaar. Ze spelen twee keer tegen elkaar. De winnaar van deze play-offwedstrijden eindigt op de vijfde plaats.

De bovenste vier ploegen in de eredivisie - Ajax, FC Twente, ADO Den Haag en PSV - spelen ook play-offwedstrijden. Zij spelen echter om het kampioenschap.

