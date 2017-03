Vitesse-fans tellen af naar bekerfinale

ARNHEM - Op initiatief van een groepje fanatieke Vitesse-supporters wordt zaterdag een billboard geplaatst bij de oprit van de John Frostbrug in Arnhem. Daarop wordt afgeteld naar de bekerfinale tussen Vitesse en AZ op 30 april in De Kuip.

De afbeelding is ontworpen door fans uit vak 112. Ze willen de bekersfeer in de stad vergroten. Hun actie wordt ondersteund door Vitesse, de gemeenten en diverse bedrijven.

Posters als olievlek door Arnhem

Maar vak 112 houdt het daar niet bij. Het begon als een idee uit de kroeg, maar inmiddels is het werkelijkheid. Er zijn 4000 A2-posters gedrukt, waarop een silhouet van aanvoerder Guram Kashia staat. 'Het is de bedoeling dat dit als een olievlek door Arnhem gaat, die posters willen we overal zien', zo vertelt Stefan uit vak 112.



Foto: Vak 112

Naast 4000 gedrukte posters, zijn er ook 125 zeefdrukken. De eerste zeefdruk wordt binnenkort aangeboden aan de Vitesse-aanvoerder.

'Ik wil ook zo'n poster'

Op Facebook en Twitter is de hype rondom de posters inmiddels losgebarsten. Heel veel supporters laten weten zo'n poster te willen hebben. 'Het heeft wat energie gekost om ze te maken, maar we kunnen nu oogsten. Het lijkt best wel groot te worden. Dat wordt het waarschijnlijk helemaal als de posters straks op afhaalpunten komen te liggen waar supporters er één gratis kunnen afhalen', aldus Stefan.

Foto: Vak 112