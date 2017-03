'Overal gehandicaptensport in de Achterhoek'

DOETINCHEM - Alle sportverenigingen in de Achterhoek moeten na de Special Olympics in 2018 een gehandicapten-tak hebben binnen de vereniging. Tenminste dat is de bedoeling van de organisatie van het evenement, zo vertelt René van Gils.

De Special Olympics is een evenement waaraan alle sporters in Nederland met een verstandelijke beperking mee kunnen doen. Het evenement wordt in 2018 gehouden in de Achterhoek. Vrijdag was er een kick-off in stadion De Vijverberg, waar ook enkele sporters aanwezig waren.

Daniël van den Berg doet bijvoorbeeld aan zwemmen. Hij deed al meerdere edities van de Special Olympics mee, maar nu komt het evenement voor de Doetinchemmer naar zijn eigen regio.

'Komen veel mensen naar mij kijken'

'Dat is heel leuk, het is namelijk een groot spektakel. Je ziet ook andere sporters met een verstandelijke beperking tijdens zo'n evenement. Ik vind het heel gaaf dat het nu in de Achterhoek is. Er komen namelijk heel veel mensen van andere provincies, voor hen is dit ook nieuw. En er komen veel mensen voor mij kijken, dat is toch de bedoeling?'

'Meer dan een feest'

Maar als het aan René van Gils ligt, voorzitter Special Olympics Achterhoek 2018, moet het evenement meer zijn dan alleen een feestje in 2018. 'Want als het allen bij een feest blijft zegt iedereen achteraf: 'Was dit het dan?'

Daarom wordt er ook al veel breder gedacht door de organisatie. 'We willen zorgen dat alle deelnemende verenigingen aan de Special Olympics uiteindelijk een G-tak ontwikkelen. Daar gaan we ze bij helpen. We willen dat uiteindelijk alle verstandelijk beperkten bij iedere vereniging kunnen sporten. Als dat in de Achterhoek lukt, dan zorgen we ervoor dat dit wordt uitgedragen in het hele land, dit zodat we een maatschappij krijgen waar verstandelijk beperkten volop kunnen meesporten met anderen.'

Verenigingen willen dat ook

De verenigingen staan open voor dit plan, maar dat kost ook een hoop geld en energie. 'Maar we gaan de Special Olympics zo organiseren dat het festijn goed loopt. Zo goed dat er een fonds komt waarin iedereen uiteindelijk wil bijdragen, dan moet het lukken. Iedereen moet weten dat we naast de Olympische Spelen en de Paralympics ook de Special Olympics hebben. En dat die in de aandacht zijn gekomen door de inspanningen van de Achterhoek', vertelt Van Gils.

'Toernooi gaan ze lang herinneren'

Een van de deelnemende verenigingen is SV Grol, daar zal het voetbaltoernooi plaatsvinden. 'We weten uit ervaring, want we hebben een G-team, dat het dankbaar werk is. Maar voor deze doelgroep moet je iets extra's geven om ze een gevoel te geven dat het om echte sport gaat', vertelt voorzitter Hans Scheinck. 'Maar voor onze jongens is een wedstrijd nu al een feest. Als ze nu meedoen aan zo'n groot toernooi gaan ze dat nog heel lang herinneren en dat is het mooiste denk ik.'