Voorzitter Derks van Achilles woedend op KNVB

OSS - Harrie Derks is boos op de KNVB. De voorzitter van Achilles'29 vindt de handelswijze van de voetbalbond ongepast en overweegt juridische stappen.

Achilles kreeg een boete van 72.000 euro, omdat de club bepaalde cijfers te laat inleverde. "Een buitenproportioneel bedrag", aldus Derks.

Bovendien wilde de club graag duidelijkheid over het niet verstrekken van de proflicentie afgelopen zomer. Daar zou de beroepscommissie van de KNVB ook naar kijken.

"Maar daar hebben ze helemaal niks over gezegd. We hadden geen keus en weten nog steeds niet op welke grond wij die licentie niet hebben gekregen. We hebben alles ingediend waarom was gevraagd. We gaan ons beraden om vervolgstappen te zetten. Een andere mogelijkheid dan de burgerrechter is er niet."

Zie ook: KNVB handhaaft boete, Achilles'29 boos