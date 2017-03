Liveblog: De Graafschap wil koppositie in vierde periode

DOETINCHEM - Het kan een mooie avond worden voor De Graafschap op de eigen Vijverberg. Bij winst op Jong PSV kan de koppositie in de 4e periode worden gepakt.

19.10 uur: Geen verrassingen in de opstelling. Bij Jong PSV Hidde Jurjus uit Lichtenvoorde onder de lat. Jurjus is een kind van de club De Graafschap. De Achterhoeker staat open om verhuurd te worden door PSV.

19.00 uur: De wens van Bert Polman, supporter in hart en nieren, gaat in vervulling. Hij mag voor even het veld op, een uur voor aanvang.

18.57 uur: RKC Waalwijk is op dit moment koploper in die laatste periode die recht geeft op de play-offs om promotie. De Graafschap heeft een punt minder en verloor zijn laatste wedstrijd twee weken geleden tegen Fortuna.

18.55 uur: Edwin Susebeek, voormalig keeperstrainer van PSV, haalt oude herinneringen op met ex-collega's.

18.45 uur: De bus van Jong PSV komt aan op De Vijverberg.