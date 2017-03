LIVEBLOG: De Graafschap verdubbelt de voorsprong

DOETINCHEM - Het kan een mooie avond worden voor De Graafschap op de eigen Vijverberg. Bij winst op Jong PSV kan de koppositie in de 4e periode worden gepakt.

Tussenstand 2-0

45e min: Van den Hurk uit de draai met een aardige kans. Jurjus staat stil, maar de bal gaat voorlangs.

41e min: er gebeurt genoeg! Fabelachtige reflex Hidde Jurjus op een krachtige kopbal van Parzyszek na een vrije trap van Diemers.

'Hidde bedankt, Hidde bedankt. Hidde is een superboer', scandeert de aanhang van De Graafschap. De oud-doelman, nu Jong PSV, moest immers al 2-0 vissen.

38e min: GOAL!! Weer kan de Achterhoek juichen! El Jebli schiet De Graafschap met een goed geplaatste schuiver op 2-0. Fraai schot in de hoek.

32e min: Van den Hurk krijgt een scherpe voorzet bij de tweede paal van Driver niet onder controle. Daar had meer ingezeten voor De Graafschap.

27e min: Jong PSV jaagt op de 1-1. Bednarek gaat nu in de fout en schiet tegen de instormende Rosario op. Het loopt goed af.

Het is nu al enorm spannend in Doetinchem, omdat De Graafschap op 1-0 staat, maar het enorm lastig heeft met Jong PSV.

24e min: De Graafschap komt opnieuw weg. Maar weer een hoofdrol voor keeper Bednarek als Gudmundsson er doorheen is. Hij wordt licht aangetikt, maar gaat niet liggen en schiet. Bednarek brengt redding. Geen penalty.

19e min: Dit gaat nog lastig genoeg worden vanavond! Jong PSV opnieuw gevaarlijk uit een vrije trap. De kopbal van Sam Lammers wordt geweldig onschadelijk gemaakt door Filip Bednarek.

12e min: Uit een vrije trap is het bijna gelijk. Alberto kan de bal in het doelgebied net niet promoveren tot een goal.

GOAL!! 8e min: De topscorer verschalkt Jurjus. De Graafschap komt al snel op 1-0. Een opsteker! De mensen staan al op de banken.

7e min: strafschop De Graafschap na hands Jong PSV! Parzyszek gaat achter de bal staan.

Applaus van Henk De Jong voor het vuurwerk en de sfeervolle opkomst op een goed gevulde Vijverberg.

19.59 uur: prachtig plaatje van twee keepers. Jurjus en Bednarek wensen elkaar succes, een minuut voor de aftrap.

19.54: alles wordt in gereedheid gebracht voor de opkomst van de spelers

19.25: de warming-up van Jong PSV

archieffoto onder: Hidde Jurjus was mateloos populair bij de fans van De Graafschap.

Bij Jong PSV staat Hidde Jurjus uit Lichtenvoorde vanavond onder de lat. Jurjus is een kind van de club De Graafschap. De Achterhoeker staat open om verhuurd te worden door PSV.

19.10 uur: Een verrassing in de opstelling. Bryan Smeets ontbreekt vanwege een enkelblessure die hij gisteren opliep tijdens de training. Youssef El Jebli vervangt de Limburger.

En dus heeft Smeets alle tijd om even in de keuken bij Cor en Annie te buurten. Twee echte clubmensen.

19.00 uur: De wens van Bert Polman, supporter in hart en nieren, gaat in vervulling. Hij mag voor even het veld op, een uur voor aanvang.

18.57 uur: RKC Waalwijk is op dit moment koploper in die laatste periode die recht geeft op de play-offs om promotie. De Graafschap heeft een punt minder en verloor zijn laatste wedstrijd twee weken geleden tegen Fortuna.

18.55 uur: Edwin Susebeek, voormalig keeperstrainer van PSV, haalt oude herinneringen op met ex-collega's.

18.45 uur: De bus van Jong PSV komt aan op De Vijverberg.