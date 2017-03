Rapper eist schadevergoeding van EenVandaag

ARNHEM - Eerst wilde hij alleen een rectificatie. Maar omdat die op zich laat wachten, wil rapper Amine Elghasyry uit Arnhem nu ook een schadevergoeding van EenVandaag. Het tv-programma wekte volgens hem de indruk dat hij een terrorist is.

In een reportage over Syrië-gangers werd een videoclip van Amine getoond. Twee jongens die in de clip te zien zijn - Marouan en Robin - reisden later af naar Syrië om voor IS te strijden. Deze jongens werden door EenVandaag onherkenbaar gemaakt, Amine juist niet. Sterker nog: steeds als de naam Marouan viel, kwam Amine in beeld. Een beslissing met grote gevolgen, zegt Amine: nu zien veel mensen hém als terrorist.

Nare reacties en bedreigingen

Hij kreeg naar eigen zeggen al veel nare reacties. 'Vieze IS-strijder! Blaas jezelf op! Je moet dood! Noem maar op', zei hij vrijdag in De Week van Gelderland op tv bij Omroep Gelderland. En hij wordt bedreigd. 'Veel anonieme belletjes. Ik weet bij god niet hoe ze aan mijn nummer zijn gekomen, maar het gebeurt.'

Het raakt niet alleen hem, maar ook zijn gezin en familieleden. 'Mijn moeder is iedere keer in tranen als ze er iets over hoort.' En het heeft ook gevolgen op zijn werk. Zijn werkgever steunt hem weliswaar, maar Amine mag voorlopig niet meer in de buitendienst werken.

Rap: niets is wat het lijkt

Uit emotie heeft Amine een rap gemaakt. 'Over wat met mij is gebeurd. Dat door een fout van een journalist mijn leven eigenlijk in een twist is, dat ik niet weet wat ik moet doen. En dat weet ik ook oprecht niet. Dat niets is wat het lijkt. Daar gaat het hele refrein over.'

Het kort geding dient volgende week. EenVandaag wil niet reageren. 'De zaak ligt onder de rechter en dus gaan wij hier niet inhoudelijk op in', zegt hoofdredacteur René van Brakel.