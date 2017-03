VIDEO: Auto rijdt achteruit op vluchtstrook en steekt de middenberm over

ZEVENAAR - Een automobilist heeft vrijdag een gevaarlijke actie uitgehaald op de A18 bij Didam. Op beelden is de zien dat de bestuurder van de rode Volvo besluit op de vluchtstrook achteruit te rijden.

Of het niet erg genoeg is, neemt de automobilist ook de bocht achteruitrijdend en wordt de auto op de weg stilgezet. Daarna rijdt de bestuurder over de middenberm om in de juiste richting de weg weer te vervolgen. Een andere bestuurder filmde het schouwspel.

Waarom de automobilist deze actie uithaalde, is niet bekend. Ook is niet duidelijk wat eventuele gevolgen hiervan zijn.

Boete

Normaal wordt het rijden over de vluchtstrook beboet met 370 euro.

En voor het achteruit rijden over een snelweg moet hetzelfde bedrag betaald worden.