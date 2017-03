Politie zoekt automobilist na dodelijk ongeluk

EIBERGEN - De politie in Eibergen is op zoek naar de bestuurder van een pick-upwagen met aanhanger. De bestuurder kan van belang zijn in het onderzoek naar een dodelijk ongeluk. Daarbij kwam donderdagmorgen een vrouw op een bromfiets (42) om het leven.

De vrouw uit Neede kwam op de Kerkdijk in Eibergen in botsing met een tractor. De trekker reed vanaf een oprit de weg op, waarna het ongeluk gebeurde. Het slachtoffer overleed ter plekke aan haar verwondingen. Agenten hebben uitgebreid met de bestuurder van de trekker, een 36-jarige inwoner van Groenlo, gesproken. Maar ze zoeken dus nog een andere bestuurder. Even voor het fatale ongeluk omstreeks 11.30 uur reed die de vrouw op de Kerkdijk tegemoet. De gezochte automobilist rijdt rond in een grijs-groene pick-up. De bestuurder wordt verzocht de politie via 0900-8844 te bellen. Zie ook: Scooterrijdster overlijdt bij ongeval Eibergen