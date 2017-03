LIVEBLOG: Oss West thuis best, maar Achilles met 3-0 achter

OSS - Achilles'29 wil alsnog degradatie voorkomen en heeft een serie successen nodig, te beginnen vanavond uit tegen FC Oss. In dit liveblog alles over deze wedstrijd.

RUSTSTAND: 3-0

45. En daar is het fluitsignaal. Achilles'29 moet vol aan de bak in de tweede helft, maar lijkt kansloos.

44. En dan toch de 3-0. Boere schiet een penalty achter de kansloze Te Loeke.

41. Zowaar een kans voor de bezoekers. Het schot met links van Boy van de Beek kan nog net gekeerd worden door FC Oss-doelman Jordy Deckers.

39. Te Loeke houdt zijn ploeg op de been. Hij voorkomt met twee uitstekende reddingen dat FC Oss-aanvaller Boere scoort. Het is open huis bij Achiles'29.

35. En daar is bijna de 3-0. Doelman Robbert te Loeke voorkomt de definitieve nekslag en redt op een poging van Justin Mathieu.

32. Achilles'29 probeert wel aan te vallen, maar de bezoekers spelen vooralsnog als een tandeloze tijger

27. Emir Smajic mist een kans namens de Groesbekers.

26. Trainer Eric Meijers geeft tactische aanwijzingen om de wedstrijd nog te doen kantelen.

23. Het is om moedeloos van te worden en zo oogt aanvoerder Freek Thoone.

14. Kürsad Sürmeli schiet een vrije trap over. Het eerste wapenfeit van Achilles.

9. En daar is nummer twee, Boere kan zo doorlopen en legt de bal klaar voor oud-NEC'er Çelik.

3e minuut: En daar is de 1-0 al via eerste divisietopscorer Tom Boere, die profiteert van defensieve wanorde bij Achilles.

20.00 Deze opnieuw cruciale wedstrijd voor Achilles begint.

19.55 Voorzitter Harrie Derks is boos op de KNVB. Daarover gaf hij zojuist een interview:

19.52 Niet bepaald een geweldige ambiance voor deze wedstrijd.

19.33 Achilles verloor thuis dit seizoen met 2-1 van FC Oss. In Oss hebben de Groesbekers de eerste drie seizoenen nooit verloren.

19.25 Voorzitter Harrie Derks van Achilles'29 is een druk bezet man, ook in Oss.

19.11 Om het stadion heen zijn allerlei ruimtes, zoals deze gymzaal waarin mensen aan het zingen zijn.

19.08 Het stadion van Oss kun je van buitenaf eigenlijk zo binnen lopen.

19.05 Achilles staat acht punten achter op Dordrecht en heeft nog zeven wedstrijden om dat in te halen, anders volgt er degradatie. De Groesbekers moeten dus sowieso drie keer winnen en dat hebben ze tot dusverre in het hele seizoen ook pas drie keer gedaan.

19.00 De tactiek is wat anders vanavond, met drie spelers achterin en backs die doorschuiven naar het middenveld en liefst naar de achterlijn.

Te Loeke; Beijer, Sürmeli, Kortstam; Stankov, van de Beek, Dekkers, Elders; Thoone, Smajic, van Steen.

18.55 Boy van de Beek is terug in de basis van Achilles'29. De middenvelder gelooft er nog in en wil een serie van tien punten uit vier wedstrijden gaan neerzetten.