LIVEBLOG: Achilles moet serie neerzetten, te beginnen in Oss

OSS - Achilles wil alsnog degradatie voorkomen en heeft een serie successen nodig, te beginnen vanavond uit tegen FC Oss. In dit liveblog alles over deze wedstrijd.

19.25 Voorzitter Harrie Derks van Achilles'29 is een druk bezet man, ook in Oss.

19.11 Om het stadion heen zijn allerlei ruimtes, zoals deze gymzaal waarin mensen aan het zingen zijn.

19.08 Het stadion van Oss kun je van buitenaf eigenlijk zo binnen lopen.

19.05 Achilles staat acht punten achter op Dordrecht en heeft nog zeven wedstrijden om dat in te halen, anders volgt er degradatie. De Groesbekers moeten dus sowieso drie keer winnen en dat hebben ze tot dusverre in het hele seizoen ook pas drie keer gedaan.

19.00 De tactiek is wat anders vanavond, met drie spelers achterin en backs die doorschuiven naar het middenveld en liefst naar de achterlijn.

Te Loeke; Beijer, Sürmeli, Kortstam; Stankov, van de Beek, Dekkers, Elders; Thoone, Smajic, van Steen.

18.55 Boy van de Beek is terug in de basis van Achilles'29. De middenvelder gelooft er nog in en wil een serie van tien punten uit vier wedstrijden gaan neerzetten.