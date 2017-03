Koning Willem-Alexander als eregast in Burgers' Zoo

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Koning Willem-Alexander is vrijdag eregast bij het 10-jarig jubileum van de stichting Future For Nature in dierenpark Burgers' Zoo in Arnhem. Hierbij worden ook de jaarlijkse Future For Nature Awards uitgereikt. Die awards hebben als doel om aandacht te houden op de activiteiten van drie jongen natuurbeschermers.

De drie prijswinnaars dit jaar zijn Farwiza Farhan uit Indonesië, de Irakese Hana Ridha en Shahriar Caesar Rahman uit Bangladesh. Zij krijgen ieder 50.000 euro om hun werk voort te zetten. Ook krijgt het trio een platform om de activiteiten onder de aandacht te brengen. De koning is aanwezig als de drie jongeren een toelichting geven op hun werk. Beschermen Indonesische provincie Zo werkt Farhan in het Leuser Ecosysteem in het Indonesische Aceh. Zij heeft in 2012 HAkA opgericht om de provincie - waar tijgers, orang-oetans, olifanten en neushoorns samenleven - te beschermen. Irakese biodiversiteit bijhouden Ridha bestudeert op haar beurt de flora en fauna in het door oorlog verwoeste Irak. Zij houdt de biodiversiteit bij in het land en heeft zo bewijs gevonden dat het Perzische luipaard nog niet is uitgestorven. Aziatische reuzenschildpad beschermen En Rahman richtte in kleine Bengaalse dorpen basisscholen op. In ruil daarvoor staakten de dorpsbewoners hun jacht op de Aziatische reuzenschildpad en 14 andere bedreigde diersoorten. Zie ook: Koning komt naar Burgers' Zoo