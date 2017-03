Er op uit in de natuur: Duurzame lente-ochtend

Komend weekeinde is er weer voldoende te doen in de Gelderse natuur. We presenteren een kleine selectie. Geniet van de natuur!

Ontluikend leven op landgoed Klein Bylaer

De boswachter van Geldersch Landschap en Kasteelen neemt u op mee op een voorjaarswandeling wandeling over landgoed Klein Bylaer. Klein Bylaer is in de loop der eeuwen uitgegroeid tot een aantrekkelijk coulisselandschap met veel oude bomen, gemengd bos en natte heide. Er komen veel bijzondere plant- en diersoorten voor. Ook het oorspronkelijke waterbeheersingsstelsel van sprengen en beken is nog intact. Onder het gebied ligt een aantal grote ‘kwelkraters’ waar uitwisseling met het grondwater optreedt. Tijdens de wandeling vertelt de boswachter over de ontluikende natuur in het gebied. \

Wanneer: 1 april

Waar: Barneveld

Meer informatie: GLK



Tuureluur. Foto: IVN

Vogels spotten in de Gendtse waard

De Gendtse waard tussen de Waaldijk en de steenfabriek is een prachtig natuurgebied met veel water en mooie struinpaden. De begroeiing langs en in het water, op de dijken en de daar tussenliggende velden is voor vogels een rijk voedsel- en rustgebied. IVN organiseert een excursie onder leiding van Ben Brouwer die enthousiast over de vogelwereld kan vertellen. Deze IVN RijnWaal vogelaar verwacht al weidevogels te zien, zoals Kievit, Grutto en Tureluur en zangvogels zoals Blauwborst, lijsters en merels. En natuurlijk is er ook een goede kans om een Buizerd, Torenvalk of IJsvogel te spotten. Ook zullen de nodige watervogels en reigers niet ontbreken.

Wanneer: 2 april

Waar: Gendt

Meer informatie: IVN





Foto: Lentemarkt Wageningen

Duurzame Lentezondag: haal de lente in huis en ontdek de #zwerfie!

Haal de lente in huis en kom op zondag naar de Duurzame Lentezondag! Naast een gevarieerd aanbod van meer dan 70 kramen met bijvoorbeeld fairtrade, duurzame, biologische en handgemaakte producten of artikelen om het voorjaar in huis te halen, is er dit jaar ook van alles te beleven rondom het thema ‘zwerfafval’.

Wanneer: 2 april

Waar: Wageningen

Meer informatie: Wageningen Schoon!