Dumic draagt interlanddebuut op aan overleden opa

NIJMEGEN - Dario Dumic was heel emotioneel over zijn interlanddebuut voor Bosnië-Herzegovina afgelopen dinsdag.

De verdediger van NEC speelde mee uit tegen Albanië. "Ik draag mijn debuut op aan mijn opa Milan. Het was zijn grootste wens dat ik voor de nationale ploeg zou spelen. Maar het is heel tragisch, want hij is vijftig dagen geleden overleden. Dus ik was heel blij met mijn debuut, maar het is ook heel emotioneel."

"Het was wel een mooie ervaring. Ik speelde samen met spelers voor wie ik vroeger als supporter op de tribune zat. Albanië was een lastige tegenstander. Ze stonden niet voor niets vorige zomer nog op het EK. We speelden een sterke eerste helft en kwamen met 2-0 voor. Zij maakten na rust nog wel een doelpunt."