Henk de Jong: 'spelers De Graafschap zeuren niet, maar geven gas'

DOETINCHEM - De Graafschap wil vanavond de koppositie in de vierde periode overnemen van RKC Waalwijk. Dan moet thuis Jong PSV aan de kant worden gezet.

De superboeren hebben nog wel iets goed te maken tegen de talenten van de club uit Eindhoven. Op de Herdgang eerder dit seizoen speelde De Graafschap een belabberd duel. In de slotfase won Jong PSV met 1-0. Inmiddels is de ploeg van trainer Henk de Jong aan de betere hand, hoewel twee weken geleden nog wel van Fortuna Sittard werd verloren.

Geen zin in opstarten

'Eigen schuld', weet De Jong.'Dat had nooit gemogen, maar we zijn er niet in blijven hangen. We hebben een goede oefenpot gespeeld tegen NEC. Nuttig voor beide clubs. De jongens hebben een paar dagen vrij gehad en nu hopen we met twee keer een thuiswedstrijd goede zaken te doen. Daarna hebben ze direct gas gegeven. Niets van opstarten ofzo, daar heb ik ook geen zin in. Ik moet zeggen dat ze echt plezier maken en ook kwaliteit leveren.'

Volle Vijverberg

De Vijverberg zal vanavond zo goed als vol stromen en de aanhang van de volksclub zich zich zoals het hele seizoen achter de ploeg scharen. 'Het wordt mooi weer, ik hoop dat er weer 10 duizend mensen komen. Dat is het mooiste. En dan het publiek vermaken. Daar gaan we voor.'

Naar voren

Volgens De Jong gaat De Graafschap steeds aanvallender spelen. 'Stiekem gaan we steeds verder naar voren. Nu spelen we met Elvio van Overbeek als rechtsback. Driver is linksback. Nou dan wordt het al gauw 3-5-2 en misschien kun je ook wel zeggen 3-3-4', doceert De Jong het systeem.