Scoorde Awoniyi of Dumic nou voor NEC tegen Vitesse?

NIJMEGEN - NEC speelde eerder dit seizoen met 1-1 gelijk thuis tegen Vitesse.

Maar wie zorgde er nou vlak voor tijd voor de gelijkmaker? Aanvankelijk dacht iedereen dat het Dario Dumic was met een kopbal, maar raakte Taiwo Awoniyi de bal vlak voor de lijn nog aan of niet? De goal werd eerst aan Dumic gegeven, maar meteen na de wedstrijd aan Awoniyi. Maar inmiddels staat op alle officiële kanalen toch Dumic weer vermeld als doelpuntenmaker.

"Ik deed het", zegt Dumic dan ook stellig. "Ik scoor altijd tegen Vitesse", lacht hij vervolgens. "Ja, twee keer gespeeld en twee keer gescoord. Ik wil die traditie zondag graag voortzetten. Maar als een ander de winnende maakt, vind ik het ook best."

Taiwo Awoniyi is eerlijk over het doelpunt. "Ik raakte de bal nog een beetje aan en toen ging die erin. Maar Dario Dumic had er veel meer invloed op. Maar het belangrijkste was dat die bal over de lijn ging. Ik weet niet wie die goal nou officieel heeft gekregen."

Afgelopen week scoorde de Nigeriaan dan echt voor NEC, maar in een oefenwedstrijd tegen De Graafschap. "Dat is voor iedere speler belangrijk. Ik zou er zondag graag ook weer eentje maken, want we moeten terugkomen met drie punten. We hebben dat echt nodig. Het belangrijkste is dat we in de eredivisie blijven."