Grote brand op Oldebroekse Heide onder controle

'T HARDE - Er heeft vrijdagmiddag een zeer grote heidebrand gewoed op het Artillerie Schietkamp van defensie bij 't Harde. De rook was tot in de wijde omgeving te zien.

De brand op de Oldebroekse Heide was zo groot, dat ook de burgerbrandweer uitrukte. Twee pelotons van defensie en de burgerbrandweer bestreden het vuur. Rond 17.00 uur is het sein 'brand meester' gegeven.

Volgens de veiligheidsregio was de brand over een weg heengeslagen en had defensie te weinig capaciteit om het vuur te bedwingen. Het is heel droog in het gebied: deze vrijdag geldt nog code oranje.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Ook is niet duidelijk hoeveel heide verloren is gegaan.