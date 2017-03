Grote brand op Oldebroekse Heide

'T HARDE - Er woedt een zeer grote heidebrand op het Artillerie Schietkamp van defensie bij 't Harde. De rook is tot in de wijde omgeving te zien.

De burgerbrandweer is ook uitgerukt, omdat het gevaar bestaat dat de brand op de Oldebroekse Heide zich uitbreidt. Twee pelotons van defensie en de burgerbrandweer bestrijden het vuur.

Volgens de veiligheidsregio is de brand over een weg heengeslagen en heeft defensie te weinig capaciteit om het vuur te bedwingen. Het is heel droog in het gebied: deze vrijdag geldt nog code oranje.