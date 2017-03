'Buren stellen zich voor': grensplaatsen promoten zichzelf in tentoonstelling

Foto: Omroep Gelderland

DINXPERLO - Nachtbarn stellen sich vor, oftewel 'Buren stellen zich voor'. Zo heet de reizende tentoonstelling over de verschillende grensplaatsen tussen Dinxperlo/Suderwick en Netterden/Emmerich. Zaterdag is de officiële opening van de tentoonstelling in het Grensmuseum in Dinxperlo.

De tentoonstelling heeft als doel 'elkaar beter te leren kennen'. Elk dorp heeft zijn eigen paneel met foto's van vroeger en nu. De teksten bij de foto's zijn allemaal in het Duits en Nederlands. 'Het kiezen en maken was een flinke klus', zegt Johannes Hoven van Heimatverein Suderwick. 'We zijn er zeker een jaar mee bezig geweest. ' Goede samenwerking De tentoonstelling is opgezet door Nederlanders en Duitsers samen. Dat ging 'prima', aldus Hoven. Volgens Bertie Bussink, van de Nederlandse organisatie 'werken' de Duitsers wel anders. 'Ze zijn wat meer van het plannen en wij Nederlanders zijn wat impulsiever en flexibeler. Maar dat bedoel ik zeker niet negatief hoor.' Toerisme promoten Bovendien willen Duitsers en Nederlanders beiden hun dorpen promoten. 'Mensen uit Emmerich weten misschien helemaal niet dat hier in Dinxperlo een Grensmuseum is, daar komen ze dankzij deze tentoonstelling achter, 'zegt Bussink. 'En zo was ik pas geleden bij een jeneverbrouwerij net over de grens. Nooit geweten dat die bestond. Daar kwam ik dankzij deze tentoonstelling achter. ' De expositie reist vanaf 1 april tot en met 31 oktober 2017 door de verschillende grensplaatsen.