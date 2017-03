Model Wahhab uit Velp: geen wasbordje, maar wel een boodschap

Wahhab Hassoo. Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - De 21-jarige Wahhab uit Velp is de best scorende Gelderlander in de 'Men Universe'-verkiezing. De Gelderse hunk vertelde in de Week van Gelderland waarom hij meedoet aan de verkiezing.

Tussen alle gespierde modellen op de website van Men Universe valt Wahhab Hassoo op: hij toont geen sixpack, maar staat er keurig in een T-shirt. Wahhab doet dat met een reden. Hij doet vooral mee om nog maar eens aandacht te vragen voor de benarde situatie van Yezidi's in zijn geboorteland Irak. Eerder vroeg hij daar bij Omroep Gelderland ook al aandacht voor. Wahhab reisde zelfs af naar Irak om te kijken wat IS aanrichtte. Echte vluchteling 'Ik probeer er op allerlei manieren aandacht voor te vragen', zegt Wahhab. 'Maar ook om een positief beeld te geven van een echte vluchteling. Heel veel Nederlanders denken dat we voor geld hierheen komen. Maar tegen die mensen zeg ik: we zouden ons land niet voor geld verlaten. We zijn op zoek naar veiligheid, op zoek naar liefde en op zoek naar acceptatie.' Zie ook: De Facebookpagina NL Helpt Yezidi's