Gemeente gevraagd dakloze vrouw hotelmoord te begraven

ARNHEM - De gemeente Arnhem is gevraagd de uitvaart te regelen voor het 73-jarige slachtoffer van de zogeheten dubbele hotelmoord in Arnhem. De dakloze vrouw werd samen met de 71-jarige eigenaar van Hotel Rembrandt op donderdag 23 maart dood gevonden in het hotel.

De politie heeft vrijdag de lichamen van de twee slachtoffers vrijgegeven. De gemeente Arnhem gaat nog proberen te achterhalen of de dakloze vrouw familie of nabestaanden heeft. In dat geval is de familie verantwoordelijk voor het verzorgen van een uitvaart. Een 47-jarige tbs-patiënt wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood en zit inmiddels vast. De man verrichtte in het kader van zijn behandeling werk buiten de kliniek, maar keerde op 15 maart niet terug naar het behandelcentrum in Almere.