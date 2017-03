Nijmeegse maakt zelf geschilderd kinderboek

NIJMEGEN - Het ZieZing-boek is een nieuw kinderboek van Mieke van de Rijdt. In het boek zijn de illustraties door haar zelf geschilderd. Het boek is via verschillende boekhandels in Nijmegen aan te vragen.

'Voor de geboorte van mijn kleinzoon had ik schilderijtjes gemaakt, maar toen kwam er nog een kleinzoon bij en met nog een lading schilderijen zouden ze niet blij zijn. Dus ik dacht: Ik maak een fotoboek', zegt Van de Rijdt.



Een combinatie met kinderliedjes is een goede match volgens van de Rijdt. 'Als kinderen zingen leren ze heel veel van de taal. Een klemtoon of de melodie leren ze dan op een speelse manier. Een liedjesboek was dus twee vliegen in één klap.'



Een andere verrassende doelgroep heeft ook al aangeklopt om het boek aan te schaffen. 'Mensen die voor hun moeder het gekocht hebben, zijn ook geïnteresseerd. Hun moeders zijn dan dement en zitten in een verzorgingshuis. Daarom heb ik ook wat oudere liedjes gepakt, omdat die liedjes erg herkenbaar zijn voor hen', zegt Van de Rijdt.

Door: Mediapartner N1. De lokale omroep van Nijmegen. Correctie melden