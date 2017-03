Laatste voorbereidingen voor NK wielrennen

ULFT - Montferland legt de laatst hand aan de voorbereidingen voor het NK wielrennen dat in juni plaatsvindt in de gemeente. Nu het parcours bekend is gemaakt, kunnen de puntjes op de i worden gezet.

'Het is een veelzijdig parcours', aldus projectleider Geert-Jan Muskens. 'Ik denk dat wij een prachtig parcours hebben aangeboden waardoor iedere renner kans heeft om te winnen.' Wethouder Tanja Loeff-Hageman voegt daar aan toe: 'Wat ons parcours in Nederland toch redelijk uniek maakt is dat wij beschikking over, zoals het zo mooi heet, 'geaccidenteerd terrein'. Ze moeten de bult op, populair gezegd. Met de Muur van Zeddam en De Peeskesbult, wat mij betreft kun je het niet mooier krijgen.'

De gemeente is druk bezig om ervoor te zorgen dat de renners veilig over het parcours kunnen. Tevens wordt ervoor gezorgd dat in de dagen dat het NK Wielrennen zich voltrekt in de gemeente er zoveel mogelijk nevenactiviteiten zijn, zodat er voor ieder wat wils te doen en te ontdekken is. Dat vergt nog het nodige werk. Loeff-Hageman: 'Je zult begrijpen dat bij zo'n goot evenement heel veel dingen komen kijken. Qua veiligheid, vergunning, dranghekken. Je kunt het zo gek niet bedenken of je moet er aan denken. Daar zijn we nu volop mee bezig.'