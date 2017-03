Vitesse-keeper Eloy Room kent alle sentimenten rond derby met NEC

ARNHEM - Eloy Room vloog vorige week even op neer naar Curcacao om een oefenduel te spelen. 'En nu de derby. Heerlijk.'

De doelman zegt weer zo goed als fit te zijn. 'Ik heb wat last gehad van mijn lies, maar het gaat steeds beter. Gisteren was een vrije dag maar ik ben toch nog even naar de club gekomen om wat werk in de gym te doen en te laten behandelen. Vandaag weer opstarten, morgen nog volle bak trainen en dan echt naar de wedstrijd toe werken. Heerlijk.'

Rotjes op de stoep

Tijdens de vorige editie in Nijmegen op 23 oktober was Room voor even het mikpunt van de Nijmeegse aanhang. Room zei bij Omroep Gelderland dat hij eigenlijk nooit wordt lastig gevallen als inwoner van Nijmegen. Prompt werden honderden rotjes op zijn stoep gelegd. 'Ach, ik kan er wel om lachen. Ze hebben toen inderdaad wat grappen uitgehaald. Ik heb het sportief opgevat en lig daar ook niet wakker van.'

Niet de mooiste

De geboren Nijmegenaar kent de emoties en sentimenten. 'Eén van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen. Als kleine jongen werd ik daar al aan herinnerd. Die rivaliteit is er altijd geweest. Deze wedstrijd moet je gewoon winnen. Het is vaak veel strijd. De wedstrijden zijn meestal niet de mooiste, maar wij moeten er dus wel veel passie in gooien, hoewel we ook van ons voetbal moeten uitgaan. Dan heb ik er een goed gevoel over.'

Room weet dat NEC zondag in Arnhem zeker de duels zal opzoeken. 'Dus zullen wij die ook niet moeten schuwen. NEC zal met lange ballen gaan spelen en er ook veel strijd en duels ingooien.'

Gold Cup

Vorige week vloog de doelman nog even op neer naar Curaçao om met zijn land een oefenduel te spelen. 'Ik heb 70 minuten gekeept tegen El Salvador. Het werd 1-1. Daar spelen we ook tegen tijdens de Gold Cup. Leuk om weer even bij die jongens te zijn, maar ik ben ook altijd weer blij als ik weer in Arnhem ben.'