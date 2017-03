Man aangehouden voor dodelijke schietpartij carpoolplaats Vaassen

VAASSEN - De politie heeft donderdagavond een 36-jarige man uit Ede aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij op een carpoolplaats in Vaassen. Hierbij overleed een 25-jarige man uit Vaassen.

Wat precies de rol van de verdachte is, wordt nog onderzocht. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

De politie werd in de nacht van vrijdag 10 op zaterdag 11 maart getipt over een verdachte situatie bij de carpoolplaats aan de Geerstraat. Toen agenten ter plaatse kwamen, troffen zij het 25-jarige slachtoffer aan. Hij was al overleden.

Onderzoek

Er werd meteen een onderzoek gestart. Redelijk snel werd duidelijk dat de man door een misdrijf om het leven was gekomen. Via het onderzoek kwam de 36-jarige verdachte in beeld. Hij werd donderdagavond in Zwolle aangehouden en wordt nu verhoord.

Wat er precies is gebeurd, is nog onbekend. Het onderzoek hiernaar is nog in volle gang, meldt de politie.

