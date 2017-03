NEC-trainer Hyballa: onze spelers kunnen 300 minuten lopen

NIJMEGEN - Peter Hyballa verwacht niet dat NEC het initiatief krijgt in de Gelderse derby uit tegen Vitesse.

"Ik denk dat wij natuurlijk de defensieve ploeg zijn", is de verwachting van de Duitse trainer.

"Vitesse zal meer aan de bal zijn, maar wij moeten de tweede bal pakken en op de counter gaan. Daarvoor hebben we de jongens. We hebben kracht en snelheid en de jongens die 300 minuten kunnen lopen. Ze zijn ook gretig voor de derby, dat voel je ook in de groep. Ze willen het graag heel goed doen, maar we hebben de punten ook nodig."

"Die derbysfeer komt nu echt. Morgen komen die supporters naar de training en zijn ook met veel in Arnhem. Die maken heel veel stemming en onze supporters kunnen ze stil krijgen daar in Arnhem. Die eerste derby heb ik meegemaakt hier, ik vond het geweldig."