Tol op Duitse snelwegen weer een stap dichterbij

ARNHEM - De tolheffing op Duitse snelwegen is weer een stap dichterbij gekomen. De Duitse Bondsraad heeft vrijdag ingestemd met een wet, die tofheffing voor personenauto´s mogelijk maakt.

Wel heeft de Bondsraad een aantal veranderingen laten aanbrengen in de wet, die ervoor moeten zorgen dat de Europese Commissie in Brussel er ook mee akkoord gaat. Tegen de zogenoemde ´PKW-Maut' is veel verzet in het grensgebied.

Eerder deze maand had de vergadering van de Duitse deelstaten nog bezwaar tegen de plannen van minister van verkeer Dobrindt. De Bondsraad wilde dat er uitzonderingen zouden komen in de grensregio's.

Protest

De Euregio en een aantal burgemeester hebben vorig jaar al protest aangetekend tegen de mogelijke tolheffing. Die zou de grensoverschrijdende samenwerking bemoeilijken en niet bijdragen in het gevoel van nabijheid in de grensstreek.

Het is overigens de vraag of de Europese Commissie afziet van de stap naar Europese rechter. Al eerder heeft Brussel aangegeven het onrechtvaardig te vinden, dat Duitse automobilisten volledig gecompenseerd voor de tolfheffing en buitenlandse chauffeurs niet.

