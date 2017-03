Bewoners aangehouden na dodelijke woningoverval

ARNHEM - De twee aangehouden personen na de dood van een overvaller aan de Limburgsingel in Arnhem zijn bewoners van de overvallen woning. Dat meldt de politie. Het gaat om een 32-jarige vrouw en een 34-jarige man. Ze worden verdacht betrokken te zijn bij de dood van de nog onbekende man.

De politie vermoedt dat het slachtoffer samen met anderen de woning van de twee aangehouden personen wilde overvallen.

Het onderzoek naar de aanleiding van de gebeurtenissen van donderdagavond in Arnhem-Zuid is nog in volle gang. Vandaag gaat de politie verder met het sporenonderzoek in en rond de woning.

Camerabeelden

De politie bestudeert camera­beelden die in beslag zijn genomen. Bij de overval zou ook geschoten zijn. Ook dat heeft de politie in onderzoek. De politie gaat ervan uit dat meerdere overvallers betrokken waren bij de overval. Naar hen wordt gezocht.

Dure Rolex

De aangehouden man bood sinds zondag op Marktplaats een peperduur horloge aan, een Rolex van 30.000 euro. Het is onduidelijk of dat verband houdt met de overval die fataal afliep. De Arnhemmer is verder betrokken bij een autodealer aan de Conradweg in Arnhem en een zonnestudio aan de Steenstraat, ook in Arnhem.

De overleden man, de woningovervaller, is aangereden door een slachtoffer van de overval. De politie doet geen mededelingen over wie de bestuurder is.

