Basisplaats lonkt voor Alexander Büttner bij Vitesse in derby

ARNHEM - Henk Fraser trainde vrijdag niet voor niets achter gesloten deuren. De coach geeft geen opstelling prijs. Wel werd duidelijk dat Alexander Büttner dicht tegen zijn eerste basisplaats aan zit.

De linkspoot heeft ruim twee maanden nodig gehad om weer topfit te raken, maar nu lijkt de Doetinchemmer klaar om in de eredivisie weer 90 minuten vol gas te geven. 'Het is met zijn voorzetten ook wel een wedstrijd voor hem. Hij zit er zeker dicht tegen aan', liet Fraser zich ontvallen na de training in GelreDome.

Aanvallende backs

Tegen NEC krijgt Vitesse waarschijnlijk over de zijkanten veel ruimte, hoewel trainer Hyballa zondag ineens lijkt te kiezen voor drie spitsen. Büttner is wel aanvallender ingesteld dan Arnold Kruiswijk die twee weken geleden tegen PSV nog linksback stond. Kruiswijk is overigens wel bezig aan een constant seizoen. Op rechts is de verwachting dat Kevin Diks opnieuw de voorkeur krijgt boven Kelvin Leerdam.

Mogelijk zet Fraser Büttner in de beladen derby dus voor het eerst in het elftal sinds zijn komst medio januari naar Vitesse. Zaterdag wordt er nog getraind op Papendal en wordt mogelijk nog iets meer duidelijk over de opstelling.

Schaduwspits

Fraser liet zoals wel vaker weten 'in verschillende formaties' te hebben getraind. Interessant is al weken wie de schaduwspits is van Vitesse. Een serieuze optie voor zondag is dat Navarone Foor in de as speelt en Adnane Tighadouini links op de vleugel. Dat zou dan ten koste gaan van Nathan die tegen PSV geen sterke indruk achterliet.

Extra prikkel

De backposities bij NEC zijn bovendien niet de sterkste schakels van het elftal en Tighadouini is meer dan Foor een aanvaller met een actie. Foor speelde de laatste weken vaak hangend vanaf links. Fraser zei 'blij te zijn' met nog een trainingsdag zaterdag. 'Dan gaan we ze nog even een extra prikkel geven. Vandaag was toch weer een soort opstartdag, omdat veel jongens weg waren en gisteren voor veel jongens een vrije dag was.'

Van Wolfswinkel speelklaar

De internationals die de afgelopen week met de nationale ploeg op pad waren, zijn allemaal fit teruggekeerd. De grieperige Van Wolfswinkel en Rashica stonden vrijdag eveneens weer op het zonovergoten veld van GelreDome. Alleen Maikel van der Werff (knie) zit nog in de lappenmand en zit niet bij de selectie.

Geen interviews

Voor Foor is het duel tegen zijn oude club extra bijzonder. In de editie in Nijmegen eerder dit seizoen (1-1) maakte Foor ook nog eens de goal voor Vitesse. Foor werd door de clubleiding in de luwte geplaatst. De Betuwenaar mocht geen interviews geven.

Vermoedelijke opstelling: Room, Diks, Kashia, Miazga, Büttner (Kruiswijk); Nakamba, Foor, Baker; Rashica, Van Wolfswinkel, Tighadouini.