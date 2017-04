Mogelijke sloop Kolkakkerbuurt Ede zorgt voor verdeeldheid onder bewoners

EDE - Als het aan de woningbouwstichting ligt moet de Kolkakkerbuurt in Ede op de schop. Volgens het plan van Woonstede moeten ruim honderd woningen worden gesloopt en vijftig woningen worden gerenoveerd. Maar tegenstanders van de sloop zijn een petitie begonnen om de buurt te behouden. Zij zijn bang dat het bijzondere karakter van de wijk verloren gaat.

De Kolkakkerbuurt dateert uit de jaren twintig van de vorige eeuw. Het is een tuindorp, een ruim opgezette wijk met een dorps karakter en veel groen. Volgens Woonstede is het niet mogelijk alle woningen te renoveren. 'De sloop van 113 huizen is nodig, omdat die in twijfelachtige of zelfs slechte staat verkeren. Gebreken als verzakkingen en scheurvorming in gevels en lekkage maken dat de woningen op de lange termijn niet kunnen worden gehandhaafd.' Voor deze huizen komt nieuwbouw in de plaats.

'Weghalen huizen is weghalen historie'

Een aantal wijkbewoners zijn een actiecomité gestart en zijn tegen het afbreken van de woningen. Collin Leijenaar van het actiecomité: 'Er zijn al zoveel oude wijken en gebouwen gesloopt in Ede. Deze wijk heeft een enorme geschiedenis. Hier hebben mensen gewoond die verantwoordelijk waren voor de opbouw van Ede na de Tweede Wereldoorlog. Dit mag niet plat.' Dat de bestaande woningen model zullen staan voor de nieuwbouw en de karakteristieke kenmerken terugkomen, is voor het actiecomité niet genoeg: 'Je kunt wel in oude stijl herbouwen, maar als je stenen weghaalt, haal je ook de historie weg.'

Woonstede verwacht dat meerderheid huurders voor het plan stemt

Bewoners kunnen zich tot en met dinsdag uitspreken over het wijkvernieuwingsplan. Dit kan alleen doorgaan als minimaal 70 procent van de huurders hiermee instemt. Dat lukte vorig jaar juni niet, toen ging 66 procent van de bewoners akkoord. Woonstede heeft daarna met 'meedenkavonden' wijkbewoners betrokken bij het plan en heeft er vertrouwen in dat er dit keer genoeg ja-stemmers zijn. 'Omdat het plan voor en door bewoners is gemaakt en omdat hierin ook behoud van een historisch stukje van de buurt is opgenomen, verwacht Woonstede dat 70 procent instemming nu wel wordt gehaald.'